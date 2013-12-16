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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 18:19 BJT

《全球汇市》乐观欧元区PMI扶助欧元上行，但美联储动向是市场焦点

美元兑日圆 下跌0.2%，报103.04日圆。欧元兑日圆 小跌至141.90日圆。

市场一直热衷于卖出日圆，因投资者押注日本央行将继续实行超宽松货币政策，甚至明年可能进一步放宽，届时日本将上调消费税。外界普遍预期日本央行在12月19-20日的会议上将维持货币政策不变。

美国金融监管机构的数据显示，上周汇市投机客持有的日圆净空头仓位依然接近六年高位。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3766 1.3741 +0.18 +4.34 1.3194

美元/日圆 103.02 103.19 -0.16 +18.77 86.74

欧元/日圆 141.80 141.75 +0.04 +23.90 114.45

美元/瑞郎 0.8872 0.8891 -0.21 -3.09 0.9155

英镑/美元 1.6315 1.6296 +0.12 +0.39 1.6251

美元/加元 1.0579 1.0582 -0.03 +6.63 0.9921

澳元/美元 0.8940 0.8962 -0.25 -13.98 1.0393

新西兰元/美元 0.8254 0.8263 -0.11 -0.35 0.8283

欧元/瑞郎 1.2212 1.2220 -0.07 +1.13 1.2075

欧元/英镑 0.8434 0.8432 +0.02 +3.94 0.8114

欧元/瑞典克朗 9.0277 9.0292 -0.02 +5.25 8.5777

美元/挪威克朗 6.1350 6.1764 -0.67 +10.28 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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