中国资管：上周36款集合信托产品发行，一年半以内期限收益率上行

路透北京12月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（12月7日-12月13日）共有19家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比增加3款，增幅9.09%。

36款新发行产品中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.21亿元，环比下降0.09亿元，降幅为3.71%。

上周募集规模最大的是中融信托发行的“重庆天安云城信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为8.00亿元，这是一款工房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，36款新发行产品中，35款产品公布了期限，平均期限20.77个月，环比缩短3.13个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 9 9.26% +3.26个百分点

18个月期 3 10.50% +8.50个百分点

19个月期 1 9.50%

24个月期 20 10.47% -8.53个百分点

30个月期 1 10.50% +9.50个百分点

36个月期 1 12.00% +11.00个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了18款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了14款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类产品发行了5款，债权投资和股权投资类产品各发行了3款，其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品40款**

上周共有22家信托公司成立了40款集合信托产品，成立数量环比持平。

40款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.53亿元，环比增加0.45亿元，增幅为42.17%。

其中，五矿信托成立的“中润成长开放式集合资金信托计划第九期”募集资金规模最大，达8.00亿元，这是一款金融领域的权益投资类产品。

共有16款新成立产品公布了期限，平均期限21.19个月，环比缩短19.85个月。另外有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.95%，环比下跌0.98个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了16款，证券投资领域产品成立了8款，房地产和基础设施领域产品各成立了4款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了5款。