中国资管：上周36款集合信托产品发行，一年半以内期限收益率上行

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（12月7日-12月13日）共有19家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比增加3款，增幅9.09%。
36款新发行产品中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.21亿元，环比下降0.09亿元，降幅为3.71%。
上周募集规模最大的是中融信托发行的“重庆天安云城信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为8.00亿元，这是一款工房地产领域贷款运用类产品。
从期限上看，36款新发行产品中，35款产品公布了期限，平均期限20.77个月，环比缩短3.13个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 9 9.26% +3.26个百分点
18个月期 3 10.50% +8.50个百分点
19个月期 1 9.50%
24个月期 20 10.47% -8.53个百分点
30个月期 1 10.50% +9.50个百分点
36个月期 1 12.00% +11.00个百分点
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了18款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了1款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了14款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类产品发行了5款，债权投资和股权投资类产品各发行了3款，其他类产品发行了1款。
**成立集合信托产品40款**
上周共有22家信托公司成立了40款集合信托产品，成立数量环比持平。
40款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.53亿元，环比增加0.45亿元，增幅为42.17%。
其中，五矿信托成立的“中润成长开放式集合资金信托计划第九期”募集资金规模最大，达8.00亿元，这是一款金融领域的权益投资类产品。
共有16款新成立产品公布了期限，平均期限21.19个月，环比缩短19.85个月。另外有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.95%，环比下跌0.98个百分点。
从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了16款，证券投资领域产品成立了8款，房地产和基础设施领域产品各成立了4款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了5款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了12款，证券投资类产品成立了8款，权益投资类产品成立了6款，组合运用、股权投资和债权投资类产品各成立了3款，其他类产品成立了5款。（完） (整理 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式