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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 18:27 BJT

全球能源：未来五年全球煤炭需求增幅料放慢，受中国官方政策影响

全球需求预估下降有可能导致煤炭价格甚至更低，也加大了煤矿、储备和其他基础设施闲置或废弃的可能性。目前煤炭价格已处于三年低位。

牛津大学周一公布研究显示，全球消费放缓尤其可能影响澳洲，当地很多新厂及矿区的扩张都是基于高煤炭价格规划的。

IEA表示，从现在起欧洲需求料将每年下降1%直到2018年，归因于经济成长疲弱、可再生能源增加和能效提高。受低煤炭价格影响，过去几年欧洲需求出现增长。

美国环保法规也将冲击该国煤炭新厂的建设，并导致老旧工厂关闭，从而造成需求下滑0.1%。

但一些分析师称，新兴国家需求增长，将有助于抵消其他国家煤炭使用下降的情况。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 艾茂林/隋芬)
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