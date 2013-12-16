香港个股：腾讯注资第三方财富管理公司好买财富，互联网金融版图扩大

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透上海12月16日 - 中国独立第三方财富管理公司--好买财富周一稍晚宣布，公司已于近日获得腾讯 的投资，这是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，腾讯的互联网金融版图继续扩大。
好买财富未透露此次获得注资的具体金额与股份占比，但好买财富表示，获得此轮注资后，公司管理层依然保持公司的控股。2012年底，联想控股旗下专业的投资机构君联资本已完成对好买的A轮注资，并将在此轮继续跟投。
好买财富新闻稿引述公司董事长杨文斌的话称，“此次得益于中国知名互联网公司腾讯的资金支持，我们将继续致力于帮助客户实现一站式的资产配置。”
他说，好买财富拥有业内少有的全产品线优势，代销的金融产品覆盖货币基金、债券基金、类信托产品、股票基金、私募和对冲基金等2,000多种。
腾讯相关负责人表示，“此次投资将用于好买财富的人才梯队、网络建设、数据清算和客户服务等各基础平台，以助力好买提升面向客户的金融服务体验。”
早在2008年，好买财富便成立好买基金研究中心，成为首家建立专业基金研究团队的独立第三方财富管理公司。2012年，好买财富获得中国证监会首批颁布的独立基金销售公司牌照。好买财富拥有覆盖宏观策略和各类产品线的研究与数据团队，并拥有自己开发的数据库系统、研究系统和TA交易系统。
此前，腾讯已开始其在互联网金融领域的布局，除与中国平安 、阿里巴巴集团等合资组建了国内首家网络保险公司外，稍早其与国金证券 达成战略合作协议，双方将在在线金融服务领域展开全面和深度合作。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式