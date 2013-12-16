更新版 1-中国货币市场：主要回购利率微升，补缴存准等压抑大行拆出资金意愿

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
(新增成交量并更新收盘报价)
路透上海/北京12月16日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨，然实际资金情况较利率变化要严峻一些。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象，有机构人士反映大额支付系统被迫延迟关闭。
他们指出，年底将近，机构陆续进入揽储大战，今日适逢月中的存款准备金例行调整日，不排除部分机构面临一定的补缴存准压力，此外根据以往经验分析，央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势，亦对场内流动性造成干扰。还有就是财税的上缴。
“我们下午三点多平掉的，不过四点多的时候还有挺多人在借，应该是一直在借没借到的。”东北地区一银行交易员称。
“今天有点紧，出钱机构少，但需求很大，从长到短都有需求，准备金补缴，公开市场这两周都是净回笼，都有影响。”上海一商业银行交易员上午称。
上海另一商业银行交易员则提到，“周五下午就开始紧，有大行出来借钱，从6月份开始，每到快20号必紧一次，SLF应该差不多就这时候到期，(央行)续还是不续，对资金有影响。”
中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。如期间适逢节假日或周末，例行调整日将顺延至下一工作日。
公开市场方面，上周央行在时隔一个半月后再现单周“零操作”，最近已连续两周净回笼，累计达840亿元。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,937.96亿元，较上日的5,844.60亿元增加；其中隔夜品种成交4,891.89亿元，上日为4,583.28亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5105 3.4438 +6.67 4,891.89
七天 4.4470 4.3089 +13.81 703.48
14天 4.4977 4.4213 +7.64 124.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.6650 3.6150 +105.00 2,649.52
七天 5.0600 4.2000 +86.00 395.54
14天 5.4100 4.2500 +116.00 31.61
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6000 3.4600 +14.00 --
七天 4.3700 4.3200 +5.00 --
14天 4.3900 4.4300 -4.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.4470 3.4321 +1.49 --
七天 4.3580 4.3000 +5.80 --
三个月 5.3310 5.3350 -0.40 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩；; 审校 林高丽/曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式