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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 18:31 BJT

更新版 1-中国货币市场：主要回购利率微升，补缴存准等压抑大行拆出资金意愿

(新增成交量并更新收盘报价)

路透上海/北京12月16日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨，然实际资金情况较利率变化要严峻一些。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象，有机构人士反映大额支付系统被迫延迟关闭。

他们指出，年底将近，机构陆续进入揽储大战，今日适逢月中的存款准备金例行调整日，不排除部分机构面临一定的补缴存准压力，此外根据以往经验分析，央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势，亦对场内流动性造成干扰。还有就是财税的上缴。

“我们下午三点多平掉的，不过四点多的时候还有挺多人在借，应该是一直在借没借到的。”东北地区一银行交易员称。

“今天有点紧，出钱机构少，但需求很大，从长到短都有需求，准备金补缴，公开市场这两周都是净回笼，都有影响。”上海一商业银行交易员上午称。

上海另一商业银行交易员则提到，“周五下午就开始紧，有大行出来借钱，从6月份开始，每到快20号必紧一次，SLF应该差不多就这时候到期，(央行)续还是不续，对资金有影响。”

中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。如期间适逢节假日或周末，例行调整日将顺延至下一工作日。

公开市场方面，上周央行在时隔一个半月后再现单周“零操作”，最近已连续两周净回笼，累计达840亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,937.96亿元，较上日的5,844.60亿元增加；其中隔夜品种成交4,891.89亿元，上日为4,583.28亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5105 3.4438 +6.67 4,891.89

七天 4.4470 4.3089 +13.81 703.48

14天 4.4977 4.4213 +7.64 124.99

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6650 3.6150 +105.00 2,649.52

七天 5.0600 4.2000 +86.00 395.54

14天 5.4100 4.2500 +116.00 31.61

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.4600 +14.00 --

七天 4.3700 4.3200 +5.00 --

14天 4.3900 4.4300 -4.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4470 3.4321 +1.49 --

七天 4.3580 4.3000 +5.80 --

三个月 5.3310 5.3350 -0.40 --

------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩；; 审校 林高丽/曾祥进)
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