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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 19:02 BJT

东南亚股市：印尼和泰国股市触三个月低位，市场忧心美联储缩减购债

泰国股市 下跌1%，是今年该地区表现最差的股市。PTT Pcl 下跌逾2%至两个多月低点。

菲律宾股市 上涨0.8%，之前穆迪表示维持对该国银行体系的正面展望。

新加坡股市海峡时报指数 和越南股市 分别下跌0.4%和下跌0.8%，马来西亚股市 则下跌0.13%。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 386.79 -1.81 -0.47 -8.80 424.10

新加坡 3053.77 -12.25 -0.40 -3.58 3167.08

马来西亚 1837.88 -2.47 -0.13 +8.82 1688.95

泰国 1328.40 -12.73 -0.95 -4.56 1391.93

印尼 4125.96 -48.87 -1.17 -4.42 4316.69

菲律宾 5812.54 45.41 +0.79 -0.00 5812.73

越南 502.04 -4.02 -0.79 +21.34 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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