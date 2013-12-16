东南亚股市：印尼和泰国股市触三个月低位，市场忧心美联储缩减购债

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
泰国股市 下跌1%，是今年该地区表现最差的股市。PTT Pcl 下跌逾2%至两个多月低点。
菲律宾股市 上涨0.8%，之前穆迪表示维持对该国银行体系的正面展望。
新加坡股市海峡时报指数 和越南股市 分别下跌0.4%和下跌0.8%，马来西亚股市 则下跌0.13%。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 386.79 -1.81 -0.47 -8.80 424.10
新加坡 3053.77 -12.25 -0.40 -3.58 3167.08
马来西亚 1837.88 -2.47 -0.13 +8.82 1688.95
泰国 1328.40 -12.73 -0.95 -4.56 1391.93
印尼 4125.96 -48.87 -1.17 -4.42 4316.69
菲律宾 5812.54 45.41 +0.79 -0.00 5812.73
越南 502.04 -4.02 -0.79 +21.34 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式