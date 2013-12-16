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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 19:28 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货终止五日连跌，在逢低买盘扶助下终场收高

路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一小幅收高，终止五日连跌，因早盘时段价格疲弱吸引到投资人士逢低入场。同时出口小幅改善和产量走低的前景亦支撑了市场。

棕榈油期货价格周一曾一度跌至每吨2,550马币(林吉特)，之前大豆的市况疲软给棕榈油市场带来压力，但稍晚时棕榈油期货逆转跌势，因买家购入价格偏低的合约。

指标3月棕榈油合约 小幅上升0.4%，报每吨2,581林吉特。

总成交量为28,749口，低于35,000口的均值。

出口小幅改善帮助提振价格。船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，12月1-15日期间棕榈油出口量下跌14.1%，略好于12月前10天的表现。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数字则显示，出口较上年同期下挫12.2%。

尽管北半球冬季期间，包括欧洲和印度在内的主要买家需求疲弱，但交易商预计中国将在1月底春节前重新补充库存。

一些市场人士估计，12月上半月出口料比11月同期下降近20%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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