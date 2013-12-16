马来西亚期市：棕榈油期货终止五日连跌，在逢低买盘扶助下终场收高

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周一小幅收高，终止五日连跌，因早盘时段价格疲弱吸引到投资人士逢低入场。同时出口小幅改善和产量走低的前景亦支撑了市场。
棕榈油期货价格周一曾一度跌至每吨2,550马币(林吉特)，之前大豆的市况疲软给棕榈油市场带来压力，但稍晚时棕榈油期货逆转跌势，因买家购入价格偏低的合约。
指标3月棕榈油合约 小幅上升0.4%，报每吨2,581林吉特。
总成交量为28,749口，低于35,000口的均值。
出口小幅改善帮助提振价格。船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，12月1-15日期间棕榈油出口量下跌14.1%，略好于12月前10天的表现。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数字则显示，出口较上年同期下挫12.2%。
尽管北半球冬季期间，包括欧洲和印度在内的主要买家需求疲弱，但交易商预计中国将在1月底春节前重新补充库存。
一些市场人士估计，12月上半月出口料比11月同期下降近20%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式