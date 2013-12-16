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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 19:50 BJT

德国经济：德国央行预期今年第四季至明年第一季经济将强劲增长

路透法兰克福12月16日 - 德国央行预期该国经济在未来几个月将强势扩张，得益于汽车等制造业反弹以及消费者与企业信心好转。

不过该央行也表示，担心计划征收的金融交易税可能损及银行房贷。

德国央行在12月稍早上调今明两年增长预估，并在周一发布的月报中表示，预期工业生产，尤其是汽车制造业将会回暖。

“尽管(今年)最后一季开局比较谨慎，不过可以预期，德国经济在2013年第四季至2014第一季将会强劲扩张，”央行称。

德国经济在今年第二季出现反弹，但第三季有所减速。

另外，德国央行还表示，担心计划征收的金融交易税可能会损及回购市场，后者是银行获得融资的一个来源。

“一个可以预见的后果将是，银行通过欧元体系进行的再融资活动会升温。从货币政策和监管角度而言，这并不是我们所乐见的，”该央行称。(完)
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