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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 19:51 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元结束三连跌，市场关注本周英国国内数据

英镑是自夏季以来表现出人意料好的货币之一。英国数据好于预期，支持了对于英国利率或较预期更早上升的观点。

不过本周其力道可能会受到考验，周二英国将公布通胀数据，周三英国央行会公布会议纪录，还有失业率数据公布。

Western Union的英国市场分析师Nawaz Ali说：“英镑兑美元从1.645附近水平连跌三日，所以反弹在情理之中...本周的会议纪录可能会对英镑带来麻烦，如果货币政策委员会(MPC)开始讨论汇率的话...同一天还有来自美联储的动态。”

一些分析师预计美联储会在本周开始缩减购债计划规模，不过普遍的看法是仍是在3月。关于此的决定可能会影响英镑兑美元。

根据路透交易平台的数据，过去一个月英镑兑美元和欧元的交易量低于平均水平。(完)

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