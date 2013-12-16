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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 20:07 BJT

国际油市：380-cst燃料油市场走强，需求前景逐渐明朗

路透新加坡12月16日 - 1月份380-cst燃料油市场周一走强至一个月高位，交易商称这预示着需求在经历通常放缓的12月之后即将回暖。

1月和12月380-cst燃料油价差从上周五的每吨1.25美元走阔至每吨2.63美元。

燃料油现货市场在经历年底的库存清理周期后，即将迎来船期为1月的交易季。

新加坡一位交易员表示：“我不认为有什么偏空因素。我觉得市场将会走强。”

然而，过去几周的需求依然清淡，交易员称，同11月相比，过去几周的需求改善不大。

路透数据显示，380-cst燃料油现货贴水收窄0.41美元至每吨较新加坡现货报价持平。180-cst燃料油现货贴水亦收窄0.50美元，至每吨贴水0.58美元。

印度Mangalore Refining and Petrochemicals标售4万吨380-cst燃料油，船期为1月25-26日，装运地为New Mangalore。该标售将在12月17日关闭，出价有效期到18日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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