投行观点：Jefferies将苹果 目标价从600美元上调为650美元，评级为买入

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走低，因美债跌引短线多单进场
路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
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路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
* 美元/日圆跌至五个月低点，200日移动均线失守 * 特朗普言论使得市场对财政部汇率报告的警惕性提高 * 澳元上扬，受优异的本地就业数据提振 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 跌0.3%至108.805，之前一度跌至五个月低位108.730。跌破200日移动均线切入位108.75是偏空的技术信号。 美元兑日圆本周迄今累计下跌2%，因地缘政治
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：