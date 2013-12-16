国际油市：亚洲现货柴油升水保持稳定，肯尼亚和伊拉克需求带来支撑

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透新加坡12月16日 - 亚洲柴油现货升水周一保持稳定，行业消息人士称因受到肯尼亚和伊拉克现货需求的支撑。
消息人士表示，肯尼亚油料进口商在月度现货招标中求购111,672吨航煤和196,772吨含硫500ppm的柴油，发运时间介于1月至2月。
伊拉克伊拉克国家石油营销组织(SOMO)在求购约630,000吨明年2-6月发往该国电力部的柴油。这是支撑市场的另一个因素。
行业消息人士指出，两宗标购预计均将持续支撑柴油现货升水，尽管中东需求高峰时期过后的供应量料将增加。
消息人士称，科威特石油公司向维多(Vitol)和壳牌石油出售两船含硫500ppm的1月装船柴油，价格为较中东报价每桶升水约1.80美元。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售一船12月底装船的柴油，价格为较中东报价升水约1.90美元，不过买家暂时未知。
行业消息人士表示，台湾中油公司以每桶较新加坡含硫0.25%的柴油报价贴水0.1-0.3美元的价格，出售含硫0.5%的柴油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式