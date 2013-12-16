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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 20:06 BJT

国际油市：亚洲现货柴油升水保持稳定，肯尼亚和伊拉克需求带来支撑

路透新加坡12月16日 - 亚洲柴油现货升水周一保持稳定，行业消息人士称因受到肯尼亚和伊拉克现货需求的支撑。

消息人士表示，肯尼亚油料进口商在月度现货招标中求购111,672吨航煤和196,772吨含硫500ppm的柴油，发运时间介于1月至2月。

伊拉克伊拉克国家石油营销组织(SOMO)在求购约630,000吨明年2-6月发往该国电力部的柴油。这是支撑市场的另一个因素。

行业消息人士指出，两宗标购预计均将持续支撑柴油现货升水，尽管中东需求高峰时期过后的供应量料将增加。

消息人士称，科威特石油公司向维多(Vitol)和壳牌石油出售两船含硫500ppm的1月装船柴油，价格为较中东报价每桶升水约1.80美元。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)出售一船12月底装船的柴油，价格为较中东报价升水约1.90美元，不过买家暂时未知。

行业消息人士表示，台湾中油公司以每桶较新加坡含硫0.25%的柴油报价贴水0.1-0.3美元的价格，出售含硫0.5%的柴油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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