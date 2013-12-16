投行观点：巴克莱将Marathon Oil 目标价从44美元上调为46美元，评级为加码

中国信用债：16大机床SCP002质押资产处置不顺，应收账款资金未按期回流

路透上海4月13日 - 中国大连机床集团发行的超短期融资券“16大机床SCP002”2月发生交叉违约后，质押资产处置进展并不顺利。其主承销商兴业银行周四公告称，作为该期短融质押担保资产的应收账款未按期回流。 公告显示，16大机床SCP002以发行人大连机床集团子公司--大连机床营销公司拥有的四笔59,904.75万元人民币应收账款作为质押担保资产。根据募集说明书披露的应收账款回款计划，大连君成机电设备公司应于4月5日支付应收账款5,354.75万元，中南地区机床工业供销联营公司（武汉）应于4月10日支付应收账款13,062.5万元。 兴业银行称，截至4月11日日终，“16大机床SCP002”质押应收账款回款的监管账户余额为零。兴业银行已就应收账款未按期回款原因及后续催收计划征询大连机床集团，目前尚未得到其正式回复。 大连机床集团旗下子公司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约，触发16大机床SCP002发生交叉违约。在持有人会议先后启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥法律手续，本应于2月1