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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点

路透新加坡12月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至两日低点每吨157.40美元，不过受强劲需求支撑，仍比一个月前高10.5%。

亚洲最大的石脑油进口商台塑石化，以成本加运费价每吨较日本报价升水8-9美元的价格买入至少12万吨1月下半月到岸的石脑油。

之前其已经以每吨约升水8美元的价格购入15万吨1月上半月船货。

菲律宾的JG Summit Petrochemical Corp首次购买了一船石脑油，船期为2月上半月。

交易员表示，该厂商支付的价格可能是成本加运费价每吨较日本报价升水5-10美元，但采用的是45日定价公式。

2月上半月到岸船货的升水水平反映出市场强劲，该时间段的需求强劲，而来自印度的供给不旺。

韩国的三星道达尔也在市场上求购2月上半月石脑油，不过结果尚不知道。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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