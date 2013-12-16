表格：美国10月整体资本净流入1,949亿美元，上月为净流出976亿美元

中国新债：国开行下周二将招标增发至多230亿三期债，期限一、七和10年

路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标增 发至多230亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为该行今年第4期 、第1期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 4月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 1年：2017/3/13；7