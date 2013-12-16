表格：美国10月整体资本净流入1,949亿美元，上月为净流出976亿美元

中国企业：西王集团称将为齐星注入流动性，尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透华盛顿12月16日 -
* 美国10月整体资本净流入1,949亿美元
* 外资10月通过交易途径净买入354亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
10月 9月 8月
月度资本净流入 194.9 -97.6 -17.4
民间 185.1 -92.1 -29.8
官方 9.8 -5.4 12.4
外资净买入长期证券 23.9 17.9 -25.1
通过换股等非交易途径买入 -11.6 -13.3 -15.3
通过交易途径净买入 35.4 31.3 -9.8
外资净买入美国证券 54.7 63.0 -8.5
民间 59.4 78.2 -3.7
官方 -4.7 -15.3 -4.8
外资净买入长期美国证券:
美国公债 39.7 28.5 -10.8
美国机构债 2.5 14.7 16.8
美国股票 7.8 12.5 -16.9
美国公司债 7.8 12.5 -16.9
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1,304.5 1,293.8 1,268.1
日本 1,174.4 1,178.1 1,149.1
加勒比海金融中心 290.7 300.9 301.9
(Carib Bnkng Ctrs)
巴西 246.7 249.2 252.9
石油出口国家 236.6 245.7 246.5
台湾 184.5 185.9 183.6
瑞士 174.3 177.2 181.2
比利时 180.3 172.5 166.8 (完)
(编译 母红；审校 张明钧)
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