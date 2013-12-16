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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 22:48 BJT

美国热股：AIG将飞机租赁业务出售给AerCap，股价上扬逾2%

路透12月16日 - 保险商美国国际集团(AIG) 称，将以54亿美元价格把旗下飞机租赁业务售予AerCap Holdings NV 。

美国国际集团周一盘初上涨2.21%，报50.80美元。(完)
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