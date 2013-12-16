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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 22:48 BJT

美国热股：媒体报道称Sprint有意收购T-Mobile US，两股早盘涨跌不一

路透12月16日 - 根据华尔街日报的报道，Sprint 正在考虑收购T-Mobile US 。Sprint可能在2014年上半年提出收购提议。

Sprint周一盘初上扬2.14%，报8.61美元；T-Mobile US下跌2.53%，报26.94美元。(完)
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