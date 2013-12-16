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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 22:53 BJT

美国热股：Time Warner Cable小涨，可能被Charter Communications收购

路透12月16日 - 一位熟悉情况的消息人士上周五表示，Charter Communications 准备最早在本周向Time Warner Cable 发出收购提议。

Time Warner Cable周一小幅上涨0.52%，报132.09美元。(完)
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