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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 23:08 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌1.6%，海峡型费率重挫逾4%

路透12月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第二个交易日下滑，因海岬型船运费重挫。

乾散货运价指数跌38点，或1.63%至2,292点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 降181点，或4.26%，至4,065点。日均获利减少1,171美元，至36,339美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或0.67%，至2,082点。日均获利降116美元，至16,612美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 母红)
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