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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 23:01 BJT

美国热股：艾克森美孚劲扬3%，受助于高盛看好该公司股价潜力

路透12月16日 - 高盛将艾克森美孚(Exxon Mobil) 的评级上调为“买入”，称以产量成长和资本集约度的角度来看，该公司接近步入转折点。

高盛还表示，艾克森美孚股价有可能在109美元目标价的基础上再上涨17%。早先高盛给出的目标价为96美元。

艾克森美孚周一盘初劲升3.02%，报98.20美元。(完)
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