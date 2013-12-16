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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 23:56 BJT

美国能源：EIA称美国2016年原油产出料近历史高点，受页岩油开发推助

路透纽约12月16日 - 美国能源资料协会(EIA)指出，美国原油产出增速将快于预期，预料2016年时将逼近历史高点；EIA大幅调高年度产出预估，因页岩油开发大举推进。

EIA预估显示，美国页岩油产出将带动这个全球最大石油消费国日产量在2016年之前每年增加80万桶，届时每日产出将达950万桶，仅略低于1970年创下的纪录高点960万桶。这较EIA去年的年度能源展望的预估高出约200万桶。

EIA仍维持在那之后产出将开始下滑的看法，但称2025年时日产出仍将在900万桶以上，较当前水准高出逾100万桶。美国2040年时日产出将为750万桶，高于去年预估的610万桶。

美国原油日产出在11月突破800万桶，为逾20年来首见。

产出增加也带动全球指标布兰特原油价格下跌，目前预料以2012年价格为基准计算，将在2017年跌至每桶92美元的低位，之后恢复升势，在2040年升至141美元。去年EIA预估，以2011年价格为基准计算，2015年价格最低会来到96美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 母红)
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