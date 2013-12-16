美国能源：EIA称美国2016年原油产出料近历史高点，受页岩油开发推助

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走低，因美债跌引短线多单进场
路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
路透纽约12月16日 - 美国能源资料协会(EIA)指出，美国原油产出增速将快于预期，预料2016年时将逼近历史高点；EIA大幅调高年度产出预估，因页岩油开发大举推进。
EIA预估显示，美国页岩油产出将带动这个全球最大石油消费国日产量在2016年之前每年增加80万桶，届时每日产出将达950万桶，仅略低于1970年创下的纪录高点960万桶。这较EIA去年的年度能源展望的预估高出约200万桶。
EIA仍维持在那之后产出将开始下滑的看法，但称2025年时日产出仍将在900万桶以上，较当前水准高出逾100万桶。美国2040年时日产出将为750万桶，高于去年预估的610万桶。
美国原油日产出在11月突破800万桶，为逾20年来首见。
产出增加也带动全球指标布兰特原油价格下跌，目前预料以2012年价格为基准计算，将在2017年跌至每桶92美元的低位，之后恢复升势，在2040年升至141美元。去年EIA预估，以2011年价格为基准计算，2015年价格最低会来到96美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 母红)
路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
* 美元/日圆跌至五个月低点，200日移动均线失守 * 特朗普言论使得市场对财政部汇率报告的警惕性提高 * 澳元上扬，受优异的本地就业数据提振 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 跌0.3%至108.805，之前一度跌至五个月低位108.730。跌破200日移动均线切入位108.75是偏空的技术信号。 美元兑日圆本周迄今累计下跌2%，因地缘政治
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。