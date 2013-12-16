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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 00:59 BJT

欧元区金融：葡萄牙政府称通过救助计划执行情况评估，料实现今年赤字目标

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 母红; 审校)
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