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债券 | 2013年 12月 17日 星期二 00:36 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.065%，投标倍数为4.52

路透华盛顿12月16日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.060 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.983569 高值得标比率 90.25% 投标倍数 4.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,125,700 总投标 144,783,413,900 竞争性投标得标 31,450,154,800 非竞争性投标得标 434,970,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/19 到期日 2014/03/20 CUSIP码 912796CD9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 张明钧; 审校 母红)
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