表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.065%，投标倍数为4.52

新债招标：河南三及七年一般地方债利率较下限上浮31和40bp--业内人士

路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34 %和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94 小计 187.5774 专项债券