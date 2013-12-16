表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.090%，投标倍数为4.44

中国企业：西王集团称将为齐星注入流动性，尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透华盛顿12月16日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.090 中值 0.080 低值 0.065 投资 0.091 价格 99.954500 高值得标比率 4.68% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,364,500 总投标 119,819,320,500 竞争性投标得标 26,235,791,000 非竞争性投标得标 388,573,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/19 到期日 2014/06/19 CUSIP码 912796DD8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 张明钧)
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
路透上海4月13日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(18日)招标增 发至多230亿元人民币三期固息债，期限包括一年、七年和10年。 上述三期债为该行今年第4期 、第1期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 4月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 1年：2017/3/13；7