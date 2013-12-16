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债券 | 2013年 12月 17日 星期二 00:37 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.090%，投标倍数为4.44

路透华盛顿12月16日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.090 中值 0.080 低值 0.065 投资 0.091 价格 99.954500 高值得标比率 4.68% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,364,500 总投标 119,819,320,500 竞争性投标得标 26,235,791,000 非竞争性投标得标 388,573,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/19 到期日 2014/06/19 CUSIP码 912796DD8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 张明钧)
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