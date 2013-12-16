欧洲股市：反弹回升结束四日连跌，由德股领军上攻

* 德国股市DAX指数大涨对FTSEurofirst 300指数点数涨幅贡献最大

* FTSEurofirst 300指数结束四日连跌，收高1.3%至1,258.31点

* Euro STOXX 50指数大涨1.95%至2,978.77点

* 欧股受到强劲经济数据支撑

路透伦敦12月16日 - 欧洲股市周一反弹回升，结束连跌四日走势，由德国股市领军上攻，协助抵销了未来美国货币政策走向的疑虑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.3%，报1,258.31点；欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 上涨约2%，报2,978.77点。

德国绩优股涨势对于FTSEurofirst 300指数的点数贡献最大，德国主要股指DAX指数 上涨1.7%至9,163.56，反弹升向12月2日所及的纪录高点9,424.83点。

德国是今年欧元区复苏的火车头，自年初以来DAX指数已经上涨约20%。

周一公布的调查显示，制造业景气上扬，推动德国民间部门12月稳步扩张，这是德国经济强劲成长的迹象。德国12月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值为55.2，稳稳高于荣枯分水岭50。

另一项调查显示，随着新订单涌入，欧元区民间部门的脆弱复苏，在12月交出亮丽表现，但欧元区两个最大经济体的强弱分化情况益发明显。12月Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.1，上月为51.7。

Mirabaud Securities欧洲股票销售主管Rupert Baker表示，投资人慢慢的接受强劲数据是股市利多，而不再将其视为央行可能认为刺激措施需求减少的警讯。

他指出，“到某个时点，强劲经济数据造成市场下跌的症状势必会结束，我认为这样的状况已经开始显现。”

技术分析师看好Euro STOXX 50前景，目前位于2,930的100日移动平均将成为支撑水准。技术分析公司Day-By-Day的主管Valerie Gastaldy预期，该指数可望在今年底来到3,000-3,100点。