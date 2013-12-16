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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 03:52 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货创两个月来新高，糖期货承压

路透纽约/伦敦12月16日 - 阿拉比卡咖啡期货周一跳升至两个月高点，受技术买盘及空头回补推助，罗布斯塔咖啡期货自上周高点回落。糖价仍面临压力，受累于全球供给过剩。

州际交易所(ICE)可可期货自本月稍早触及的逾两年高点回落，因交易商正密切关注西非种植区的天候。

阿拉比卡咖啡上周强势收高，引发技术性买盘，带动其来到10月21日最高，测试关键阻力位每磅1.1725美元。这抵销了挥之不去的全球供给过剩疑虑。

“这是个技术性修正，以及年底前的空头回补。基本面而言，在传言丰收的情形下，市场仍偏空。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货连续第三日上涨，结算时收高0.5美分或0.4%至每磅1.1530美元。

相反，伦敦3月罗布斯塔咖啡期货 买气失去动能，因周五涨至1,813美元的8月底以来最高后投资人锁定获利，此前因担心库存下滑，且重要产地越南的出货迟缓而上涨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 下跌31美元，或1.7%，报每吨1,768美元。

原糖价格在周五触及的数月低点上方徘徊，受到全球供给过多、需求仍不振的打击。ICE原糖期货 收盘持平于每磅16.27美分，稍早一度低见16.24美分。

原糖期货周五一度触及每磅16.22美分的7月底以来低点，分析师认为没有太多能够逆转近期下跌趋势的技术因素。

LIFFE-3月白糖期货 收低0.06美元，或0.14%，收报每吨443.3美元。

ICE-3月可可期货 上涨18美元，或0.65%，报每吨2,791美元。

LIFFE-5月可可期货 上涨10英镑，或0.6%，报每吨1,768英镑。(完)

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