纽约期市：阿拉比卡咖啡期货创两个月来新高，糖期货承压

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走低，因美债跌引短线多单进场
路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
路透纽约/伦敦12月16日 - 阿拉比卡咖啡期货周一跳升至两个月高点，受技术买盘及空头回补推助，罗布斯塔咖啡期货自上周高点回落。糖价仍面临压力，受累于全球供给过剩。
州际交易所(ICE)可可期货自本月稍早触及的逾两年高点回落，因交易商正密切关注西非种植区的天候。
阿拉比卡咖啡上周强势收高，引发技术性买盘，带动其来到10月21日最高，测试关键阻力位每磅1.1725美元。这抵销了挥之不去的全球供给过剩疑虑。
“这是个技术性修正，以及年底前的空头回补。基本面而言，在传言丰收的情形下，市场仍偏空。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货连续第三日上涨，结算时收高0.5美分或0.4%至每磅1.1530美元。
相反，伦敦3月罗布斯塔咖啡期货 买气失去动能，因周五涨至1,813美元的8月底以来最高后投资人锁定获利，此前因担心库存下滑，且重要产地越南的出货迟缓而上涨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 下跌31美元，或1.7%，报每吨1,768美元。
原糖价格在周五触及的数月低点上方徘徊，受到全球供给过多、需求仍不振的打击。ICE原糖期货 收盘持平于每磅16.27美分，稍早一度低见16.24美分。
原糖期货周五一度触及每磅16.22美分的7月底以来低点，分析师认为没有太多能够逆转近期下跌趋势的技术因素。
LIFFE-3月白糖期货 收低0.06美元，或0.14%，收报每吨443.3美元。
ICE-3月可可期货 上涨18美元，或0.65%，报每吨2,791美元。
LIFFE-5月可可期货 上涨10英镑，或0.6%，报每吨1,768英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)
路透台北4月13日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，随着美债殖利率挫低，吸引短线多单进场，带动殖利率进一步走低，但随即促使空单回补，殖利率跌幅略缩减。
* 美元/日圆跌至五个月低点，200日移动均线失守 * 特朗普言论使得市场对财政部汇率报告的警惕性提高 * 澳元上扬，受优异的本地就业数据提振 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 跌0.3%至108.805，之前一度跌至五个月低位108.730。跌破200日移动均线切入位108.75是偏空的技术信号。 美元兑日圆本周迄今累计下跌2%，因地缘政治
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。