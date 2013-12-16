芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，忧心中国收货情形

全球金融：央行可有更多作为来稳定附买回市场--BIS报告

路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。