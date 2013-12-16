芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，忧心中国收货情形

新闻稿：中国一季度进出口总值6.2万亿元人民币，同比增长21.8%--海关
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第三个交易日下跌，交易商表示，因市场仍担忧中国近期多次拒收含有MIR 162转基因玉米的美国玉米船货恐打击美国玉米出口计画。
不过指标CBOT-3月玉米合约 在20日波林格区间底部找到一定的技术支撑，该技术位自11月19日以来便从未跌破过。
CBOT-3月玉米合约周一结算价为4.23-1/4美元，下跌2-1/4美分。
美国官方仍在关注中国拒收美国玉米的情况，此举动已经带动商品价格下滑，而美国贸易代表办公室也呼吁中国迅速采取行动批准MIR 162转基因玉米进口。
美国农业部周一表示，最近一周出口检验玉米2,507.7万蒲式耳，符合分析师预期的3,400-3,800万蒲式耳。
今日CBOT玉米期货成交量为183,993口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 母红)
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
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