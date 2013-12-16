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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，忧心中国收货情形

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第三个交易日下跌，交易商表示，因市场仍担忧中国近期多次拒收含有MIR 162转基因玉米的美国玉米船货恐打击美国玉米出口计画。

不过指标CBOT-3月玉米合约 在20日波林格区间底部找到一定的技术支撑，该技术位自11月19日以来便从未跌破过。

CBOT-3月玉米合约周一结算价为4.23-1/4美元，下跌2-1/4美分。

美国官方仍在关注中国拒收美国玉米的情况，此举动已经带动商品价格下滑，而美国贸易代表办公室也呼吁中国迅速采取行动批准MIR 162转基因玉米进口。

美国农业部周一表示，最近一周出口检验玉米2,507.7万蒲式耳，符合分析师预期的3,400-3,800万蒲式耳。

今日CBOT玉米期货成交量为183,993口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校　母红)
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