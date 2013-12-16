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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 05:16 BJT

韩国数据：11月PPI同比下降0.9%，为一年来最小降幅

路透首尔12月17日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)11月同比降速为一年来最慢，而该指数则是已连续第14个月下降。

韩国央行的数据显示，11月PPI较上年同期下滑0.9%，前月为下跌1.4%，为去年11月以来最小降幅，当月的降幅与本月一致。

PPI跌幅较前月放缓，因尤其是煤炭和石油等拥有最大权重的工业产品价格按年下滑速度放缓。

11月PPI较上月下跌0.2%，10月的按月降幅为0.4%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：

11月 10月 11月 10月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.2 -0.4 -0.9 -1.4

主要类别 　　　　　　　　　　

农渔林产品 　　　　 0.5 -5.7 -2.4 -6.8

工业产品 -0.4 -0.4 -2.1 -2.5

电力,自来水,燃气 0.7 0.2 5.4 4.5

服务业 0.0 0.2 0.5 0.5

注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完) (编译 母红 审校 张明钧)
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