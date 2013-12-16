美国股市: 道琼工业指数收涨0.8%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约12月17日 - 美国股市周一上涨，扭转上周五收盘时创下的8月以来最差周线表现，因良好的经济数据及大型并购交易提振市场信心，而本周稍晚将迎来美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新政策决议。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高129.21点，或0.82%，至15,884.57点；标准普尔500指数 上涨11.22点，或0.63%，至1,786.54点.Nasdaq指数 上涨28.542点，或0.71%，至4,029.518点。(完)