美国股市: 道琼工业指数收涨0.8%，Nasdaq指数升0.7%

新闻稿：中国一季度进出口总值6.2万亿元人民币，同比增长21.8%--海关
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透纽约12月17日 - 美国股市周一上涨，扭转上周五收盘时创下的8月以来最差周线表现，因良好的经济数据及大型并购交易提振市场信心，而本周稍晚将迎来美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新政策决议。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高129.21点，或0.82%，至15,884.57点；标准普尔500指数 上涨11.22点，或0.63%，至1,786.54点.Nasdaq指数 上涨28.542点，或0.71%，至4,029.518点。(完)
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。