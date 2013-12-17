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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 08:50 BJT

澳洲央行：低利率在发挥作用，不排除进一步降息的可能性--会议记录

澳洲央行表示，矿业投资未来几年或将下滑，其他领域的投资料从目前非常疲弱的水准增长，而这需要时间。

央行还称，2013年下半年中国的经济成长看似已经升温。中国是澳洲最大的单一出口市场。

“委员会将继续关注未来几个月的数据，以评估货币政策是否依然适宜，”会议记录总结道。(完) (编译 李春喜/于春红/许娜/王兴亚；审校 戴素萍/郑茵)
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