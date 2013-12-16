澳新经济指标预测--12月17日-12月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月17日(二) 0015 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话 0030 澳洲央行公布12月会议记录 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 赤字20 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字69 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 赤字43 赤字12.5 截止第三季末年度 赤字88.3 赤字91 2230 澳洲央行总裁参加在众议院经济常务委员会的听证会 12月18日(三) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 12月 -- 60.5% 企业自身活动指数 -- 47.1% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第三季 +1.1% +0.2% (根据生产计算，较上年同期) +3.2% +2.5% 12月19日(四) 暂无重要经济数据公布 12月20日(五) 暂无重要经济数据公布 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(一) 暂无重要经济数据公布 12月24日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)