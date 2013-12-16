《日本重要政经日程》--12月17日

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
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0130 - 标售20年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。