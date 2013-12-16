《日本重要政经日程》--12月17日

中国企业：西王集团称将为齐星注入流动性，尽快启动核心资产复产--报载

路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。