《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 76.67 -1.72 -2.19 2118936
搜狐 66.64 -0.65 -0.97 431018
网易 70.90 +0.48 +0.68 386488
百度 169.01 -2.23 -1.30 2527047
亚信科技 11.93 -0.08 -0.67 682651
台湾
台湾积体电路 17.11 +0.03 +0.18 1418540
联电 1.96 +0.00 +0.00 75837
日月光 4.58 -0.13 -2.76 587813
矽品精密 6.08 +0.25 +4.29 700292
和信超媒体 0.99 +0.02 +2.57 30143
友达 2.99 +0.00 +0.00 58576
中华电信 30.87 +0.02 +0.06 66170
台湾国际航电 46.51 -0.07 -0.15 927380
香港
中国移动 52.31 +0.12 +0.23 167249
中国联通 15.04 +0.10 +0.67 83180
中国电信 50.35 +0.41 +0.82 11858
中芯国际 3.82 +0.06 +1.60 152457
电讯盈科 4.17 +0.07 +1.71 14768
(完)
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路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。