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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 06:52 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 76.67 -1.72 -2.19 2118936

搜狐 66.64 -0.65 -0.97 431018

网易 70.90 +0.48 +0.68 386488

百度 169.01 -2.23 -1.30 2527047

亚信科技 11.93 -0.08 -0.67 682651

台湾

台湾积体电路 17.11 +0.03 +0.18 1418540

联电 1.96 +0.00 +0.00 75837

日月光 4.58 -0.13 -2.76 587813

矽品精密 6.08 +0.25 +4.29 700292

和信超媒体 0.99 +0.02 +2.57 30143

友达 2.99 +0.00 +0.00 58576

中华电信 30.87 +0.02 +0.06 66170

台湾国际航电 46.51 -0.07 -0.15 927380

香港

中国移动 52.31 +0.12 +0.23 167249

中国联通 15.04 +0.10 +0.67 83180

中国电信 50.35 +0.41 +0.82 11858

中芯国际 3.82 +0.06 +1.60 152457

电讯盈科 4.17 +0.07 +1.71 14768

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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