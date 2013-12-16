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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 07:13 BJT

纽约期市：期棉触及两个月高位，因冀望中国需求稳定

路透纽约12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一连续第五个交易日收高，升至两个月高位，因受库存耗尽担忧影响，且中国政府公布新的进口棉花滑准税指标价格后市场对中国的棉花需求持乐观态度。

交投最热络的ICE-3月期棉 收高0.16美分，或0.2%，报每磅83.38美分。成交量较低，全日仅略多于8,500口。

近期供应吃紧的看法，令近月期棉较远月期约升水处在73美分。5月期棉合约 突破100日移动均线，结算价报每磅82.65美分，上涨0.38美分或0.5%。

投资者押注中国需求会保持稳健。中国是全球最大的棉花生产国和消费国。

中国政府证实小幅上调2014年进口棉花滑准税指标价格，令市场益发冀望中国不会削减棉纺厂进口外国棉花的配额。

从技术面看，市场接近超买区域，相对强弱指标(RSI)为69，处在8月中以来高位。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 龚芳)
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