纽约期市：期棉触及两个月高位，因冀望中国需求稳定

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
路透纽约12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一连续第五个交易日收高，升至两个月高位，因受库存耗尽担忧影响，且中国政府公布新的进口棉花滑准税指标价格后市场对中国的棉花需求持乐观态度。
交投最热络的ICE-3月期棉 收高0.16美分，或0.2%，报每磅83.38美分。成交量较低，全日仅略多于8,500口。
近期供应吃紧的看法，令近月期棉较远月期约升水处在73美分。5月期棉合约 突破100日移动均线，结算价报每磅82.65美分，上涨0.38美分或0.5%。
投资者押注中国需求会保持稳健。中国是全球最大的棉花生产国和消费国。
中国政府证实小幅上调2014年进口棉花滑准税指标价格，令市场益发冀望中国不会削减棉纺厂进口外国棉花的配额。
从技术面看，市场接近超买区域，相对强弱指标(RSI)为69，处在8月中以来高位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。