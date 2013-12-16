《综述》美国数据面继续向好，再度表明经济动能增加

但分析师提醒不要对两份报告解读过多，指称它们对全国制造业活动的预测能力较差。

“(纽约联邦储备银行制造业)指数暗示制造业状况温和好转，但却显示库存大量出清，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding称。

“鉴于这一系列报告的波动性较大，很难认真地看待它们，但如果库存大幅下降，这对于未来制造业状况倒是一个建设性的信号。”

上月美国遭遇一股寒流袭击，带动11月全国公用事业产出上升3.9%，而10月为下降0.3%。

矿业生产增长1.7%，因墨西哥湾的油井和天然气钻塔重新恢复生产。10月矿业产出下降1.5%。

11月工业产能利用率增长0.8个百分点，至2008年6月以来最高的79%，但其仍较长期均值低1.2个百分点。(完)