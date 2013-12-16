《综述》美国数据面继续向好，再度表明经济动能增加

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
但分析师提醒不要对两份报告解读过多，指称它们对全国制造业活动的预测能力较差。
“(纽约联邦储备银行制造业)指数暗示制造业状况温和好转，但却显示库存大量出清，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding称。
“鉴于这一系列报告的波动性较大，很难认真地看待它们，但如果库存大幅下降，这对于未来制造业状况倒是一个建设性的信号。”
上月美国遭遇一股寒流袭击，带动11月全国公用事业产出上升3.9%，而10月为下降0.3%。
矿业生产增长1.7%，因墨西哥湾的油井和天然气钻塔重新恢复生产。10月矿业产出下降1.5%。
11月工业产能利用率增长0.8个百分点，至2008年6月以来最高的79%，但其仍较长期均值低1.2个百分点。(完)
(编译/审校 李爽/候向明/杜明霞/于春红/龚芳)
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。