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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 07:15 BJT

全球外汇市场12月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0100 - 新西兰上半年净债务预估和现金预算收支

0830 - 瑞典央行利率决议

0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国11月投入物价和产出物价

1000 - 德国12月ZEW经济景气判断指数

1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值

1100 - 英国工业联盟12月总工业订单差值

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售

1330 - 美国11月CPI和核心CPI

1330 - 美国11月实质所得

1330 - 美国第三季经常帐

1355 - 美国Redbook连锁店一周销售

1500 - 美国12月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

-- - 美国11月克利夫兰联邦储备银行CPI指数

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率会议

1535 - 英国央行总裁卡尼在上议院发表讲话

2245 - 新西兰第三季经常帐

2350 - 日本11月贸易收支及进出口数据

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
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