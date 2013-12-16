全球外汇市场12月17日主要消息

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0100 - 新西兰上半年净债务预估和现金预算收支
0830 - 瑞典央行利率决议
0930 - 英国11月消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国11月投入物价和产出物价
1000 - 德国12月ZEW经济景气判断指数
1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值
1100 - 英国工业联盟12月总工业订单差值
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售
1330 - 美国11月CPI和核心CPI
1330 - 美国11月实质所得
1330 - 美国第三季经常帐
1355 - 美国Redbook连锁店一周销售
1500 - 美国12月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
-- - 美国11月克利夫兰联邦储备银行CPI指数
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率会议
1535 - 英国央行总裁卡尼在上议院发表讲话
2245 - 新西兰第三季经常帐
2350 - 日本11月贸易收支及进出口数据
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。