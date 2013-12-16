表格：外资在韩国股市卖超646亿韩元，连续第五日卖超

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
路透首尔12月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超646亿韩元，连续第五日卖超，期间累计卖超金额1.25万亿(兆)韩元(11.9亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月16日 -64.6* 88.8 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
12月12日 -607.1 593.2 304.6
12月11日 -202.9 90.8 108.9
12月10日 -113.2 111.4 -3.0
12月 9日 83.3 80.8 -165.7
12月 6日 -76.7 40.7 30.1
12月 5日 -336.9 53.5 258.1
12月 4日 -337.9 161.1 298.5
12月 3日 -50.0 -168.4 224.9
12月 2日 53.6 -225.0 177.2
11月29日 89.2 -49.0 -52.7
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
11月26日 9.4 20.2 -36.1
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本月以来 -1,918.1 1,355.1 1,307.0
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今年以来 3,195.8 3,154.5 -3,671.1
---------------------------------------------(完)
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。