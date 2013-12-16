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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 07:18 BJT

表格：外资在韩国股市卖超646亿韩元，连续第五日卖超

路透首尔12月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超646亿韩元，连续第五日卖超，期间累计卖超金额1.25万亿(兆)韩元(11.9亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月16日 -64.6* 88.8 -26.6

12月13日 -265.7 528.3 100.1

12月12日 -607.1 593.2 304.6

12月11日 -202.9 90.8 108.9

12月10日 -113.2 111.4 -3.0

12月 9日 83.3 80.8 -165.7

12月 6日 -76.7 40.7 30.1

12月 5日 -336.9 53.5 258.1

12月 4日 -337.9 161.1 298.5

12月 3日 -50.0 -168.4 224.9

12月 2日 53.6 -225.0 177.2

11月29日 89.2 -49.0 -52.7

11月28日 162.6 269.2 -417.6

11月27日 43.4 107.3 -101.0

11月26日 9.4 20.2 -36.1

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本月以来 -1,918.1 1,355.1 1,307.0

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今年以来 3,195.8 3,154.5 -3,671.1

---------------------------------------------(完)
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