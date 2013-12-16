《焦点》通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将采取行动--总裁德拉吉

这种境况让一些观察人士想起日本1990年代的局面，当时房地产泡沫破灭把日本推入通缩周期，而且至今还没有彻底恢复。

“我们完全意识到通胀长期处于低位可能带来的下行风险，”德拉吉在欧洲议会表示。“管委会准备而且能够在必要的时候采取行动。”

“我们并不认为情况与日本类似，”德拉吉说。

“我们存在区别，我们的中长期通胀预期仍稳定受控，而日本1990年代初以及2000年代初却不是这样。”