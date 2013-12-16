《焦点》通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将采取行动--总裁德拉吉

金属期市：伦铜攀升，因特朗普相关言论拖累美元
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
这种境况让一些观察人士想起日本1990年代的局面，当时房地产泡沫破灭把日本推入通缩周期，而且至今还没有彻底恢复。
“我们完全意识到通胀长期处于低位可能带来的下行风险，”德拉吉在欧洲议会表示。“管委会准备而且能够在必要的时候采取行动。”
“我们并不认为情况与日本类似，”德拉吉说。
“我们存在区别，我们的中长期通胀预期仍稳定受控，而日本1990年代初以及2000年代初却不是这样。”
他强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。
据海关统计，2017年一季度，我国货物贸易进出口总值6.2万亿元人民币，比2016年同期（下同）增长21.8%。其中，出口3.33万亿元，增长14.8%；进口2.87万亿元，增长31.1%；贸易顺差4549.4亿元，收窄35.7%。具体情况主要有以下几个方面：
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。