《焦点》通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将采取行动--总裁德拉吉

欧洲央行11月调降指标再融资利率至纪录低位0.25%，而且还向银行体系注入逾1万亿(兆)欧元以缓解融资压力。德拉吉指出，银行业者已经偿还其中约40%的贷款，他说，避险情绪以及资本匮乏是银行不愿向实体经济放贷的原因之一，而不是因为缺乏融资。