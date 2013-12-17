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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 08:04 BJT

《焦点》通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将采取行动--总裁德拉吉

欧洲央行11月调降指标再融资利率至纪录低位0.25%，而且还向银行体系注入逾1万亿(兆)欧元以缓解融资压力。德拉吉指出，银行业者已经偿还其中约40%的贷款，他说，避险情绪以及资本匮乏是银行不愿向实体经济放贷的原因之一，而不是因为缺乏融资。

银行不能把其资本用于放贷，必须持有资本以防范风险，融资则指其获得可以用于放贷的资金。

“隔夜货币市场过度流动性在逐步减退。我们在监控这些进展对我们货币政策立场可能产生的影响。我们准备考虑所有可用工具，”德拉吉指出。(完) (编译 许娜/李爽 审校 龚芳)
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