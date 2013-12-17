金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收低0.01%，报990.40点。

中国股市：沪综指收创一个月最大单日跌幅，政策预期不明致个股普跌

香港股市：收在四周低点，因中国12月制造业PMI数据不佳

中国汇市：人民币即期微幅收贬，在岸与离岸汇价靠拢引出国内购汇盘

============================================================================

拉美股市：拉丁美洲股市与全球市场一道上涨，受益于欧元区经济数据优于预期，不过投资者在美联储政策会议前仍较谨慎。巴西Bovespa指标股指 收高0.46%，报50,279.61点，过去三个交易日在50,000点附近寻获支撑。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，受央行干预行动支撑

============================================================================

南非金融市场：周一因公众假期休市。

============================================================================

印度股市：连续第五个交易日下跌，在印度央行和美联储本周稍后召开政策会议前，投资者减持Reliance Industries等绩优股。指标BSE指数 跌0.27%，或56.06点，报20,659.52点，此为11月28日以来最低收位。NSE指数 下滑0.22%，或13.70点，报6,154.70点。

印度汇市：印度卢比上涨，中止了此前三天的连续跌势，因外资银行和企业抛售美元，资金流入印度卢比；与此同时印度趸售(批发)物价升高，几乎肯定印度央行将在周三升息。卢比兑美元 收报61.73/74，上周五报62.125/135。卢比周一上涨0.7%，创下近一个月来最大单日涨幅。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,407.250点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.0%，报765.66点。