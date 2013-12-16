《美债周二展望》公债价格受经济数据好坏不一影响走低，静待FED消息

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 市场静待美联储周三政策决议

* 纽约联邦储备银行12月制造业指数远低于预期

* 11月工业生产创下一年来最大增幅

* 本周将有五年及七年期公债标售

路透纽约12月16日 - 美国公债价格周一下跌，此前公布制造业数据好坏不一，而投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周公布政策声明。

纽约联邦储备银行周一公布，12月制造业指数为+0.98，11月时为-2.21，路透调查预估则为+4.8。

不过美国11月工业生产较前月增长1.1%，创一年来最大增幅，矿业及公用事业强力回升，意味着年末经济正在蓄积动能。

然而投资人仍把焦点放在美联储周三结束两日会议时对于其刺激计画的说法。许多分析师预期明年第一季宣布缩减购债，但他们也称仍有可能本周就实施。

公开市场上指标10年期美国公债价格 下跌3/32，收益率(殖利率)报2.879%。30年期公债价格 跌13/32，收益率升至3.898%。

近期公债略显震荡，因成交量下滑，且美联储是否最快在周三缩减购债的不确定性犹存。多位分析师指出，低成交量及出脱收益率曲线趋平的交易导致午后出现卖盘。

“无论是否缩减购债，都会令人感到惊讶，”旧金山Action Economics全球固定收益分析师主管Kim Rupert表示。“我认为这也是美债走势震荡的原因。”

路透上周调查结果显示，32位分析师预期美联储将会在3月采取行动，22位认为美联储将在1月缩减现为每月850亿美元的购债规模。12位分析师预期美联储本周宣布缩减购债。

近期数据显示失业率下滑、且多项经济指标改善，支持美联储开始缩减购债的论点，不过第三项要素--通胀则是低于美联储的理想水准，恐成为一大障碍。多位美联储决策者忧心物价涨幅有限恐使经济面临通缩，而通缩往往会拖慢经济活动。

“这是导致美联储沟通面临挑战的部份原因，通胀低于他们一开始谈论缩减购债时的水准，”圣地牙哥LPL Financial副总裁暨市场策略师Anthony Valeri表示。

较短期公债周四收益率突破关键支撑水准后持稳，收益率突破关键支撑水准的走势，暗示市场对于美联储停止购债后维持近零利率的时间有多长感到忧心。

交易商本周面临新一波的供应，其中包括350亿美元的五年期公债 ，290亿美元的七年期公债 ，以及160亿美元五年期通胀保值公债 。(完)

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