《中国报摘》--中国证券报12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--全国中小企业股份转让系统负责人表示，中小企业股份转让系统储备企业已基本覆盖全国，配套制度规将在年内发布，年底前面向全国接收企业挂牌申请。
* 其他:
--证监会发布修改非上市公众公司监督管理办法征求意见稿，要求非上市公众公司股票公开转让只能在全国中小企业股份转让系统进行。
--全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙表示，人民币国际化的长远发展趋势是成为世界上第三大国际货币，因此应有较高的标准。可设立“商业银行改革发展投资基金”，有利于集中民间资本更多地进入金融业。
--财政部部长楼继伟撰文提出，加快房地产税立法，适时推进相关改革。
--中国铁建 称，近日中标多项重大工程，中标价合计约490.76亿元人民币，约占公司中国会计准则下2012年营业收入的10.13%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。