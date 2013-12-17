新西兰财政：财长预计2016和2017年预算盈余将超预期，因经济成长强劲

政府预计2014/15年度经济将增长3.6%，高于原先预估的2.8%，并将在发达国家当中表现名列前茅。

“我们仍然以2014/15年度实现盈余为目标，尽管真正实现这个目标有一定挑战，”英格利希在政府公布半年度预算报告后对记者表示。

本月稍早，政府表示，预计部分资产出售可获得资金46-50亿新西兰元，低于原先预估的50-70亿。

新西兰经济正在强劲增长，该国农产品在全球市场的价格大涨，推动其出口产业，同时坎特伯雷(Canterbury)地区震后重建工作也令经济活动更加活跃。

政府预测，今年新西兰经济成长2.8%，为发达经济体中表现最佳。

但英格利希表示，本币汇率处于历史高位，可能对出口行业构成风险，进而抑制经济成长。

他表示，尽管税收增加，但政府仍将继续大力控制支出，以便在较长时期内控制利率水平。(完)