新西兰财政：财长预计2016和2017年预算盈余将超预期，因经济成长强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
政府预计2014/15年度经济将增长3.6%，高于原先预估的2.8%，并将在发达国家当中表现名列前茅。
“我们仍然以2014/15年度实现盈余为目标，尽管真正实现这个目标有一定挑战，”英格利希在政府公布半年度预算报告后对记者表示。
本月稍早，政府表示，预计部分资产出售可获得资金46-50亿新西兰元，低于原先预估的50-70亿。
新西兰经济正在强劲增长，该国农产品在全球市场的价格大涨，推动其出口产业，同时坎特伯雷(Canterbury)地区震后重建工作也令经济活动更加活跃。
政府预测，今年新西兰经济成长2.8%，为发达经济体中表现最佳。
但英格利希表示，本币汇率处于历史高位，可能对出口行业构成风险，进而抑制经济成长。
他表示，尽管税收增加，但政府仍将继续大力控制支出，以便在较长时期内控制利率水平。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 龚芳/杜明霞)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。