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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 08:30 BJT

韩国经济：政府或维持2014年经济成长预估在3.9%不变--官员

路透首尔12月17日 - 韩国企划财政部高层官员周二表示，韩国将可能维持2014年经济成长预估在3.9%不变，这表明政府对经济复苏依然乐观。

该拒绝置名的官员告诉路透，韩国政府或将宣布预估明年经常帐盈余约为460亿美元，就业人数增长42万。

韩国经济近几个月一直在积聚动能，因为出口和消费者信心逐步改善。

7-9月国内生产总值(GDP)经季节调整后的环比增幅达到1.1%。韩国央行预计第四季经济增速至少为0.8%。

企划财政部将在12月底左右公布2014年经济成长最新预估。(完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)
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