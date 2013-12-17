《香港报摘》--经济日报12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条：
--欧美制造业数据超预期，环球股市急涨1-2%，香港恒生指数 夜市跟随上升逾200点，可望引领恒指升至23,500点水平。
* 其他：
--恒隆集团 与国际服装品牌H&M达成初步协议，把重新整合的铜锣湾恒隆中心商场租予对方，意向月租1,000万港元。
--控股股东中央汇金在过去六个月从二级市场增持工行 、农行 、中行 、建行 A股，涉资共约18.89亿元人民币，惟未有披露未来半年会否继续增持股份。
--招商银行 旗下香港永隆银行行政总裁朱琦称，预期未来4-5年香港离岸人民币中心的龙头地位不会改变，而香港是中国企业在海外投资和运作的首选平台。
--长城科技 获得中国电子信息产业集团和长城集团提出自愿有条件收购建议，价格为每股3.2港元，较停牌前连续180个交易日平均收市价高出100%。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。