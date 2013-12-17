《香港报摘》--经济日报12月17日

* 头版头条：

--欧美制造业数据超预期，环球股市急涨1-2%，香港恒生指数 夜市跟随上升逾200点，可望引领恒指升至23,500点水平。

* 其他：

--恒隆集团 与国际服装品牌H&M达成初步协议，把重新整合的铜锣湾恒隆中心商场租予对方，意向月租1,000万港元。

--控股股东中央汇金在过去六个月从二级市场增持工行 、农行 、中行 、建行 A股，涉资共约18.89亿元人民币，惟未有披露未来半年会否继续增持股份。

--招商银行 旗下香港永隆银行行政总裁朱琦称，预期未来4-5年香港离岸人民币中心的龙头地位不会改变，而香港是中国企业在海外投资和运作的首选平台。

--长城科技 获得中国电子信息产业集团和长城集团提出自愿有条件收购建议，价格为每股3.2港元，较停牌前连续180个交易日平均收市价高出100%。（完）

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