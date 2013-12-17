版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 09:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

**上海证券报**

--美国财政部数据显示，10月份中国增持美国国债107亿美元。

--全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙表示，应从启动个人香港股票直通车、扩大境内投资机构对境外的投资、扩大境内外合格投资机构投资额度等三方面，加快实现人民币资本项目可兑换。

**证券时报**

--中行 、农行 、工行 、建行 发布公告称，控股股东中央汇金司于6月14日至12月12日间，增持各公司A股，数量分别为1.13亿股、1.79亿股、1.75亿股和1.03亿股。

**东方早报**

--中央汇金公司董事长丁学东表示，汇金公司下一阶段将进一步加强与有关部门沟通，提高整体合力，推动建立国有金融资产出资人管理制度。

--住建部称，截至11月底，今年全国已开工保障房666万套，完成投资1.12万亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐