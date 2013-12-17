《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--美国财政部数据显示，10月份中国增持美国国债107亿美元。
--全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙表示，应从启动个人香港股票直通车、扩大境内投资机构对境外的投资、扩大境内外合格投资机构投资额度等三方面，加快实现人民币资本项目可兑换。
**证券时报**
--中行 、农行 、工行 、建行 发布公告称，控股股东中央汇金司于6月14日至12月12日间，增持各公司A股，数量分别为1.13亿股、1.79亿股、1.75亿股和1.03亿股。
**东方早报**
--中央汇金公司董事长丁学东表示，汇金公司下一阶段将进一步加强与有关部门沟通，提高整体合力，推动建立国有金融资产出资人管理制度。
--住建部称，截至11月底，今年全国已开工保障房666万套，完成投资1.12万亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。