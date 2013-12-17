版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 08:25 BJT

标题新闻：全球2013年1-10月镍市场供给过剩147,600吨，较上年同期超出一倍以上--INSG

注：国际镍业研究组织(INSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐