中国外汇：10月净增持美国国债107亿美元，净增持近42亿美元两房债

路透北京12月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年10月中国净增持美国国债107亿美 元；截止10月末，中国持有的美国国债为13,045亿美元，高于9月修正后的12,938亿美元； 中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。 数据并显示，10月中国共计净增持美国长期证券73.86亿美元。分项来看，净增持长期 国债23.06亿美元，净增持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券42.04亿 美元，净增持公司债4.49亿，净增持公司股票4.27亿美元。 中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款 办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)