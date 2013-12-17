《香港报摘》--信报12月17日

* 头版头条：

--市场静待美联储议息会议结果之际，欧美经济数据造好，刺激两地股市大升。

* 其他：

--新鸿基地产 于新界屯门铁路站上盖楼盘“珑门II”减价推售并获得预先认购登记金额7.4亿港元，项目今天正式开售。

--力宝华润 盘中急升近39%后停牌，公司随后称，近期有第三方表示有意进一步探讨对该公司的投资机会，惟目前尚无提出任何正式建议。

--中国大理石生产商雅高矿业以及新加坡电力工程服务商工盖首日招股市场反应冷淡，暂未录得足额认购。

--中央证券董事总经理锺绦虹称，香港不应放弃争取阿里巴巴集团IPO-ALIB.N在本地上市机会，并认为由股东授权管理层提名董事，是解决双方对不同股权架构争论的折衷方案。

--中国制药商白云山 投资的HBV DNA乙型肝炎疫苗临床试验的初步结果，但被内地传媒报导质疑，其股份复牌后最多挫近9%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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