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债券 | 2013年 12月 17日 星期二 08:40 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月17日-12月24日

路透12月17日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。
                          
 日期   时间   国家   规模    发行细节
 12/17         日本           20年期公债
 12/17         美国           两年期公债
                              
 12/17         西班           六个月和12个月期国库
               牙             券
 12/18         美国           五年期公债
 12/18         日本           12个月期贴现国库券
 12/19         美国           七年期公债
 12/19         日本           三个月期贴现国库券
 12/19         日本           提高流动性的标债
 12/19         西班           标售公债
               牙             
 12/23  1350   法国           标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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